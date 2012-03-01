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Новую Skoda Superb представят на автосалоне в Женеве в 2015 году (

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Новую Skoda Superb представят на автосалоне в Женеве в 2015 году (фото и видео)

novya-skoda-superb-2015-foto-video-3 Если говорить о Чехии, то первым делом - великолепная архитектура, знаменитое пиво и т.п. Автомобильная промышленность находится не на самом первом месте по наполнению государственного бюджета. Но если уже речь зашл...
Теги: Новую Skoda Superb представят на автосалоне в Женеве в 2015 году (фото и видео)

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