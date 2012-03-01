Последние новости

Обновленная Audi Q3 2015 (фото и видео) Практически любая массовая модель авто из Германии, спустя три … четыре года производства проходит «процедуру омоложения и освежения внешности». Дабы соответствовать новым тенденциям и причудливым поворотам автомобильной моды. Audi Q3 не стала искл...

Новый Volvo XC60 2015 (фото и видео) Она мощная, имеет симпатичный «мужской» кузов (это вам не «Жук» и не «Гетз»!), да и пощупать-погладить ее уже можно, ведь производитель запустил эти машинки в продажу. Но раздача «пряников» только началась! И самой главной «плюшкой», делающей новый Вол...

Новый Киа Рио 2015 (фото и видео) Автоконцерн Киа с каждым годом занимает все более серьезные позиции среди автомобилей разных классов. Все больше пользуются популярностью внедорожники КИА, но и малолитражные городские автомобили также очень популярны. Такой успех этой марки объясняетс...

Новый Опель Антара 2015 (фото и видео) Автомобили немецкого концерна Опель многие годы радуют своих клиентов надежными и красивыми экземплярами. Каждая из моделей занимает достойное место в своем классе и помимо множества полезных для автолюбителя функций эти машины наделены еще и современн...

Новый Форд Фокус 2015 года (фото и видео) Третье поколение одного из самых успешных авто в мире (без преувеличения!) вышло на суд людской в Барселоне (февраль 2014 года, рестайлинговая модель) и в Женеве (спустя месяц, в марте). Хотя – почему же на суд? Тут возможны только одни комплименты, по...

Новинки Автоваза 2014 — 2015 (фото и видео) С популярностью поручика Ржевского в различных анекдотах, может поспорить лишь продукция "АвтоВАЗа", создателям которой не перемывал кости лишь ленивый. Действительно, народные "Лады" и "Жигули" имеют множество недостатков, как в вопросах комфортности ...

Новый Ниссан Мурано 2015 (фото и видео) Любуйтесь и восхищайтесь: вот он, новый Nissan Murano! Из автомобильного Нью Йорка перед нами возвышается фирменный красавец, весь в авангардных выштамповках, дерзкий и аристократичный, окрашенный в золотистый оттенок, придающий машине значимости. Прав...

Новый Хюндай Солярис 2015 (фото и видео) Hyundai Solaris у нас называют по-разному: Хюндай, Хендай или даже Хундай. Одно остается неизменным: эта машина все еще одна из любимейших среди русских (да и украинских, и белорусских) водителей в классе недорогих, но качественных иномарок. Новый Х...

Новый Fiat 500 2016 (фото и видео) Fiat запускает новую версию своего нашумевшего Fiat 500 в попытке захватить кусок растущего рынка малолитражных кроссоверов. Сегодня в интернете больше шпионские фотографии прототипа нового кроссовера, чем реальной информации об автомобиле, который, ка...

Новая Toyota Highlander 2017 (фото и видео) Компания Toyota никогда не спешила с преждевременными релизами своих разработок. Японский автогигант всегда до последнего момента держит в секрете параметры автомобиля и технические характеристик. Так что до официальной премьеры автомобиля можно лишь ф...

Новый Ниссан Навара 2015 (фото и видео) Почти после 80 лет разработок Nissan (ранее Datsun) ввёл 12-е поколение пикапа Navara серии D23. Запущенно производство будет в Таиланде, где компания строит новый завод. Разработка Navara находится в завершающей стадии. Новый пикап Nissan был представлен ...

Новая Honda Accord Coupe 2016 (фото и видео) Относительно недавно все автомобильные издания писали о Honda Accord Coupe 2015. Машина имела положительные отзывы, а сами водители были довольны функциональными параметрами авто. Теперь очередь пришла к следующей разработке японской компании. Последне...

Новая Kia Optima 2016 (фото и видео) Optima в автомобильном мире уже может считаться если не пенсионеркой, то дамой бальзаковского возраста – так точно. Впервые она увидела мир в 2000 году, и с тех пор претерпела немало изменений. На европейском рынке она получила свой узнаваемый стиль, и...

Новый Land Rover Discovery Sport 2015 (фото и видео) Наконец-то эта механическая Гюльчатай «открыла личико»! Компания Ленд Ровер представила свое детище - новый Land Rover Discovery Sport 2015 (фото и видео которого вы можете увидеть ниже). Машинка уже заслужила звание одной из самых долгожданных новинок...

Новый Volkswagen Polo 2017 (фото и видео) В мире не очень много автомобильных марок, которые могут похвастаться преданностью и любовью целых поколений. Да, существуют модели, которые покупают из-за определенных достоинств или на волне успеха, но вот по-настоящему успешных брендов не так уж и м...