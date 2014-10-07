Новая Suzuki Grand Vitara 2016 (фото и видео)

Конечно, говоря о лидерах автомобильной промышленности сразу же приходят на ум предприятия, базирующиеся в Германии. В принципе, немецкие авто качественные и надежные, но о всеобъемлющем доминировании на мировом рынке речь уже не идет. Конкуренты из других стран и частей света предлагают все более интересные решения для потребителей. Немаловажным фактором выступает и стоимость, а цена практически на все немецкие автомобили весьма высокая. Вот и получается, что потребитель все чаще обращает свои взоры за пределы Старого Света.

Автоатака азиатского рынка

А здесь их с искренним радушием и гостеприимством встречают автоконцерны Азии, чью продукцию можно все чаще встретить на дорогах всего мира. В основном, разработчики делают упор на экономичность, невысокую стоимость и высокоточную электронику, но есть здесь модели, которые по представительности не уступают признанным мировым лидерам этой отрасли. Поэтому, автомобили от азиатских производителей проникают во все сегменты рынка, поскольку могут удовлетворить потребности широкого круга покупателей.

Японское трудолюбие проецируется и на их авто

Если говорить о предприятиях Дальнего Востока, то здесь в первую очередь следует упомянуть автоконцерны Японии. Действительно, инженеры страны Восходящего Солнца не покладая рук трудятся над поиском инновационных и интересных решений для потребителей. А о гениальности и трудолюбии японцев ходят легенды, поэтому можно быть уверенным в том, что в каждую модель вложена частичка души персонала всего концерна, от рядового рабочего, до президента предприятия.

Suzuki — от ткацкого станка, до представительного авто

Здесь располагается несколько автогигантов, каждый из которых может похвастаться миллионами поклонников по всей планете и огромными объемами продаж. Скажем, Suzuki Motor Corporation, основанная в 1909 году компания сначала специализировалась на производстве ткацких станков, потом наладила выпуск мотоциклов и малолитражных автомобилей. На сегодняшний день представляет из себя огромную корпорацию, а ее представительства и заводы открыты по всему миру.

Suzuki Grand Vitara — лицо концерна

У каждой компании есть что-то особенное, что является ее визитной карточкой, по которой производителя узнают. Не является исключением и Suzuki Motor Corporation, которая у многих ассоциируется со своим внедорожником Grand Vitara. Этот компактный внедорожник сошел с конвейера в 1997 году и с тех пор пользуется все возрастающей популярностью. Тем более, что японская корпорация постоянно производит обновление транспортного средства, совершенствуя его и добавляя революционные и инновационные решения.

Премьера Suzuki Grand Vitara 2016

Так, уже через 2 года поклонники бренда смогут по достоинству оценить обновленную модель любимого кроссовера. Ее концепт был представлен в прошлом году на традиционном автошоу во Франкфурте-на-Майне. Концепт-кар получил название iV-4. А вот в начале октября, все посетители старейшего автосалона в Европе — Парижского, смогли воочию насладиться уже серийной версией любимого внедорожника. Главный упор инженеров сделан на новый дизайн и имидж автомобиля, а идея заключается не столько в улучшении технических характеристик, а в более усовершенствованной системе персонализации авто.

Новый кроссовер стал более «личным»

Правда детальной информации не особо много, новая Suzuki Grand Vitara 2016 (фото и видео) которой появились в интернете несколько месяцев назад и уже презентованная модель не отличаются подробными описаниями, держа интригу для будущих покупателей. Но все же некоторую информацию разработчики дозировано сделали общедоступной.

Итак, новое транспортное средство получит передний привод, но при желании можно сделать и полноприводную версию — для этого предусмотрена система полного привода Allgrip. Совсем скупа информация о технических характеристиках новинки. Разработчики говорят, что поработали над повышением экономичности моторов. Кстати, оснащать Grand Vitara планируют бензиновыми и дизельными двигателями.