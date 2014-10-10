По всему миру насчитывается огромное количество поклонников «Формулы-1», которые с удовольствием бы понаблюдали за перипетиями королевских автогонок. Но есть в Европе одно место, где хотел бы оказаться любой человек, имеющий мало-мальское отношение к автомобилям. Речь идет о о Нюрбургринге, это гоночная трасса в Германии, где практически все ведущие мировые производители тестируют свои новые разработки. Там можно увидеть как совершенно новые прототипы будущих флагманов продаж, так и уже готовые к серийному выпуску модели.
Таинственность почище чем на бронетанковых заводах
Как правило, тест-драйвы проводятся под плотной завесой таинственности, а испытуемые экземпляры облачены в камуфляж. Но разве настоящих ценителей авто может ввести в заблуждение такая маскировка, эксперты безошибочно определяют марку и модель, а ушлые папарацции молниеносно размещают в сети фотографии с экспериментальной немецкой трассы. Обычно, еще до официального заявления о запуске новой или обновленной версии транспортного средства, в интернете присутствует детальная информация об этих планах.
Toyota Avensis 2016 скорее всего появиться на российских дорогах
К примеру, могут порадоваться поклонники известного японского бренда «Тойота». Совсем скоро на свет появится новая Toyota Avensis 2016 (фото и видео), которого уже вовсю красуются во всемирной паутине. Для российских автолюбителей это известие приятно вдвойне, поскольку в руководстве компании не исключают, что обновленная версия популярной модели может появиться и на отечественных автодорогах и предположительно, случиться это во второй половине 2016 года.
Внешние изменения популярной модели
Если же говорить об изменениях в Avensis, то экстерьер ее поменялся минимально. Слегка была подкорректирована форма передних и задних фар, получивших ко всему и светодиодную оптику. Также можно наблюдать легкое изменение формы передних крыльев и новые бампера. Поэтому с первого взгляда отличить нынешнюю версию и новинку, смогут лишь истинные поклонники модели. А вот информации про салон фактически нет, производитель держит все изменения в строжайшем секрете и оценить их скорее всего можно будет лишь на официальной премьере.
Внутренняя начинка обновленной Avensis более доступна
Но про технически характеристики Avensis 2016 года всеми правдами и неправдами, насобирать немного информации все таки удалось. Предполагается, что на новинку будет устанавливаться 2 новых двигателя, которые «Toyota» представила в апреле текущего года. Моторы отличаются уменьшенным объемом, но увеличенной топливоэкномичностью. При объемах всего 1,0 и 1,3 литра, новые моторы (по утверждению производителя), будут экономить до 30% топлива, кстати предусмотрен выпуск бензиновых и дизельных версий.
Оказывается чем меньше, тем мощнее и экономичнее
Возвращаясь к теме экономичности двигателей, она была достигнута за счет особой системы топливообразования. В частности, на моторах установлены:
— новая система фаз газораспределения;
— новые впускные клапаны;
— охлаждаемая система рекуперации отработанных газов;
Основная же причина увеличения мощности и повышения экономичности двигателя — увеличение степени сжатия до 13,5. Все это и позволило снизить расход топлива в литровом моторе до 37%, а в двигателе объемом 1,3 л — до 38%.
Трансмиссия и подвеска изменений не претерпели
Коробка переключения передач на сегодняшний день остается неизменной — это 6-ступенчатая механика. А вот что касается «автомата», разработчики пока раздумывают на целесообразностью его установки. Не исключено, что в итоге будет принято решение о применении как АКПП, так и вариатора.
Решили японские инженеры не трогать и подвеску, так что ходовые свойства Toyota Avensis 2016 останутся прежними. Итак, совсем скоро можно ожидать официальную премьеру обновленной модели, в серийное же производство она поступит не раньше конца следующего года. По неофициальной информации, желающие приобрести новинку должны будут раскошелиться на 26 тыс.евро за базовую комплектацию.
PatternНе новый внешний облик нового Avensis в данном случае - вторичен. А вот новость об экономичности нового двигателя, пусть даже пока "сферически в вакууме" и только предполагается - это уже кое-что. 30% это весьма существенно.