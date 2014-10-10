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Новая Toyota Avensis 2016 (фото и видео)



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По всему миру насчитывается огромное количество поклонников «Формулы-1», которые с удовольствием бы понаблюдали за перипетиями королевских автогонок. Но есть в Европе одно место, где хотел бы оказаться любой человек, имеющий мало-мальское отношение к автомобилям. Речь идет о о Нюрбургринге, это гоночная трасса в Германии, где практически все ведущие мировые производители тестируют свои новые разработки. Там можно увидеть как совершенно новые прототипы будущих флагманов продаж, так и уже готовые к серийному выпуску модели.

Таинственность почище чем на бронетанковых заводах

Как правило, тест-драйвы проводятся под плотной завесой таинственности, а испытуемые экземпляры облачены в камуфляж. Но разве настоящих ценителей авто может ввести в заблуждение такая маскировка, эксперты безошибочно определяют марку и модель, а ушлые папарацции молниеносно размещают в сети фотографии с экспериментальной немецкой трассы. Обычно, еще до официального заявления о запуске новой или обновленной версии транспортного средства, в интернете присутствует детальная информация об этих планах.

Toyota Avensis 2016 скорее всего появиться на российских дорогах

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К примеру, могут порадоваться поклонники известного японского бренда «Тойота». Совсем скоро на свет появится новая Toyota Avensis 2016 (фото и видео), которого уже вовсю красуются во всемирной паутине. Для российских автолюбителей это известие приятно вдвойне, поскольку в руководстве компании не исключают, что обновленная версия популярной модели может появиться и на отечественных автодорогах и предположительно, случиться это во второй половине 2016 года.

Внешние изменения популярной модели

Если же говорить об изменениях в Avensis, то экстерьер ее поменялся минимально. Слегка была подкорректирована форма передних и задних фар, получивших ко всему и светодиодную оптику. Также можно наблюдать легкое изменение формы передних крыльев и новые бампера. Поэтому с первого взгляда отличить нынешнюю версию и новинку, смогут лишь истинные поклонники модели. А вот информации про салон фактически нет, производитель держит все изменения в строжайшем секрете и оценить их скорее всего можно будет лишь на официальной премьере.

Внутренняя начинка обновленной Avensis более доступна

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Но про технически характеристики Avensis 2016 года всеми правдами и неправдами, насобирать немного информации все таки удалось. Предполагается, что на новинку будет устанавливаться 2 новых двигателя, которые «Toyota» представила в апреле текущего года. Моторы отличаются уменьшенным объемом, но увеличенной топливоэкномичностью. При объемах всего 1,0 и 1,3 литра, новые моторы (по утверждению производителя), будут экономить до 30% топлива, кстати предусмотрен выпуск бензиновых и дизельных версий.

Оказывается чем меньше, тем мощнее и экономичнее

Возвращаясь к теме экономичности двигателей, она была достигнута за счет особой системы топливообразования. В частности, на моторах установлены:
— новая система фаз газораспределения;
— новые впускные клапаны;
— охлаждаемая система рекуперации отработанных газов;
Основная же причина увеличения мощности и повышения экономичности двигателя — увеличение степени сжатия до 13,5. Все это и позволило снизить расход топлива в литровом моторе до 37%, а в двигателе объемом 1,3 л — до 38%.

Трансмиссия и подвеска изменений не претерпели

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Коробка переключения передач на сегодняшний день остается неизменной — это 6-ступенчатая механика. А вот что касается «автомата», разработчики пока раздумывают на целесообразностью его установки. Не исключено, что в итоге будет принято решение о применении как АКПП, так и вариатора.

Решили японские инженеры не трогать и подвеску, так что ходовые свойства Toyota Avensis 2016 останутся прежними. Итак, совсем скоро можно ожидать официальную премьеру обновленной модели, в серийное же производство она поступит не раньше конца следующего года. По неофициальной информации, желающие приобрести новинку должны будут раскошелиться на 26 тыс.евро за базовую комплектацию.

Добавлено: 10.10.2014 16:21



Pattern

Не новый внешний облик нового Avensis в данном случае - вторичен. А вот новость об экономичности нового двигателя, пусть даже пока "сферически в вакууме" и только предполагается - это уже кое-что. 30% это весьма существенно.

Андрей

Даже под маскировкой угадываются формы Авенсиса. Японцы боятся кардинально менять облик модели. Это происходит сейчас практически у всех автопроизводителей - так называемый корпоративный стиль- схожесть внешнего облика от А до Е класса.

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