Новую Skoda Superb представят на автосалоне в Женеве в 2015 году (фото и видео)

Если говорить о Чехии, то первым делом — великолепная архитектура, знаменитое пиво и т.п. Автомобильная промышленность находится не на самом первом месте по наполнению государственного бюджета. Но если уже речь зашла об этой отрасли, то 10 человек из 10 назовут самую популярную чешскую марку авто, которая известна далеко за пределами страны. Это конечно же Škoda, история этой марки начинается в конце позапрошлого века. И более чем за сто лет своего существования, на заводах концерна выпускалось все: велосипеды, танки и автомобили.

То ли Чехия, а может все таки Германия

Сегодня Škoda имеет минимальное отношение к Чешской республике, связывает их разве что только история. Дело в том, что 15 лет назад автопроизводитель был поглощен немецким Volkswagen. Уже немецкие инженеры работали над развитием бренда и на свет появились флагманы — Felicia, Octavia, Fabia, Superb. Последняя кстати, является наиболее представительной из всего модельного ряда компании и успешно конкурирует с другими производителями в своем сегменте.

Superb — главное не сегмент, а высокое качество

До сих пор однозначно никто не может сказать, к какому классу все таки относится Superb, мнения разделились между бизнес-классом и D-сегментом. Первое поколение этого представительного транспортного средства выпускалось на базе Volkswagen Passat, в 2006 году модель прошла модернизацию. В 2008 году поклонники дождались появления второго поколения. Особого внимания заслуживает оригинальная дверь, которая способна открываться с задним стеклом и без него. Через год с конвейера сошел и универсал «СуперКомби».

Совсем скоро премьера 3-го поколения супер седана

И вот, некоторое время назад, руководство концерна объявило о выпуске новой «Шкоды СуперБ». Также стало известно, что новую Skoda Superb представят на автосалоне в Женеве в 2015 году (фото и видео) ее уже можно найти на просторах всемирной паутины. Кстати, снимки и видео с тест-драйвов подтверждают догадки, что для 3-его поколения представительского седана за основу брался концепт-кар VisionC. Ну а построят обновленную модель на платформе Passat B8.

Подросли и похудели

Именно эта модульная платформа MQB отразится на размерах автомобиля. Проще говоря транспортное средство станет больше, не намного но все же. В частности, увеличится просторность салона и естественно, комфортность пассажиров задних сидений. Но увеличение габаритов обратнопропорционально его массе, то есть вес авто несколько снизится за счет использования легких сплавов металлов. Кроме этого, разработчики отказались и от двойного багажника, визитной карточки модели. Напомним, задняя крышка может открываться самостоятельно или же со стеклом.

Что общего у Superb и Bugatti Veyron

Весьма любопытным обещает стать внешний вид новинки. Еще бы, ведь для этого привлечен гуру своего дела — Йозеф Кабан, главный дизайнер концерна. Стоит только упомянуть, что специалист участвовал в разработке дизайна самого быстрого серийного автомобиля в мире — Bugatti Veyron. Также г-н Кабан активно сотрудничал с другим немецким автогигантом «Ауди» по вопросам создания концепт-каров и серийных автомобилей производителя. Поэтому, как минимум оригинальность экстерьеру новой Superb гарантирована.

Вариативность «сердец» чешской новинки

Ну и напоследок, нужно остановиться на самом главном, на технических характеристиках новинки, здесь тоже много интересных инженерных решений. Авто получит 3 варианта двигателей:

— бензиновые моторы TSI;

— дизельная силовая установка;

— гибридный двигатель.

Бензиновые двигатели имеют объем 1,8 и 2,0 литра и мощность 180 и 200 л.с., объем дизельного мотора 2 литра при мощности 190 «лошадок». Гибридная же установка мощностью 211 л.с., будет представлять комбинацию электродвигателя и 1,4 литрового бензинового мотора. Разработчики обещают расход топлива в таком варианте — всего лишь 2 литра на 100 км.

Что касается опционных возможностей Superb 2016 года, то покупатели могут заказать себе полноприводную версию представительского седана.