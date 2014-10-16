Новый BMW X2 2016 (фото и видео)

В Германии сосредоточено наибольшее количество автоконцернов, чем в любой другой стране Старого Света. Понятно, что такая высока конкуренция, а основным рынком сбыта естественно является внутренний, заставляет производителей изыскивать любые возможности, дабы быть конкурентоспособными. Понятно, инженеры гигантов постоянно внедряют какие-то новинки, совершенствуют автомобили и т.п. Но есть и еще один интересный факт, который так четко просматривается, наверное только в немецком автопроме.

Целевая направленность немецких автогигантов

Речь идет о сегментировании рынка сбыта, пускай оно и достаточно условное, но все же определенные тенденции заметны невооруженным взглядом. Проще говоря, каждый концерн выбрал для себя определенную часть общества, на которую и делается упор при производстве своей продукции. Естественно, производитель выпускает широкую линейку моделей, но все же основная доля приходится на «свой» сегмент. И надо сказать, такая стратегия приносит успех производителям на протяжении многих десятилетий их работы.

БМВ — для тех кто любит стиль класс и имеет много денег

Если говорить о БМВ, то баварский автогигант больше ориентирован на обеспеченных людей, которые при выборе авто больше склоняются к стильности и спортивной направленности транспортного средства. Ну и конечно же, концерн является бесспорным лидером в производстве кроссоверов, пользующихся невероятной популярностью во всем мире. Чего только стоит одноименный российский фильм, где в главной роли немецкое произведение автомобильного искусства. Именно, новую модель городского внедорожника и готовит к серийному выпуску немецкая компания. Будет это BMW X2 2016, который появится на дорогах примерно через 2 года.

Новый кроссовер Х2 появится уже через 1,5 года

Информация о новинке собирается по крупицам, но разве таинственность сможет остановить настоящих ценителей авто, она их наоборот, только подзадоривает. И вот, новый BMW X2 2016 (фото и видео), которого вовсю красуются во всемирной сети, уже практически не представляет никакой загадки для почитателей немецкого бренда. Также некоторые секреты новинки открыли и в самом концерне. Руководство «БМВ» уже официально утвердило начало серийного производства своего нового кроссовера, старт продаж намечен на 2016 год.

Чужая платформа, собственный стиль

В принципе, информации не так уж и много, но она вполне позволяет составить впечатление о будущем лидере продаж (по крайней мере на это надеются в немецком концерне). Платформу для Х2 позаимствовали у Х1, так что внешний вид не очень будет отличаться от предшественника. Вообще же новинка призвана безболезненно заменить всеми любимый Х5. Несмотря на все возрастающую борьбу за чистоту окружающей среды, которую пропагандируют автопроизводители, разработчики баварского автоконцерна решили не устанавливать на свое детище гибридные силовые установки.

БМВ игнорирует экологичность ради мощи

Поклонники бренда получат в свое распоряжение классические варианты с бензиновыми и дизельными моторами. При этом любители мощности должны свое внимание обратить на дизельные варианты, поскольку они будут большего объема, нежели моторы, работающие на бензине. А объем их не будет превышать 2 литра. Бензиновый же агрегат будет не больше 1,8 литра, а стандартной станет версия с 1,5-литровым «сердцем». Стоит добавить, что двигатели будут 3- и 4-цилиндровыми, о мощности производитель пока умалчивает.

Ценители механики и любители автоматики

Зато есть подробная информация о трансмиссии новинки. Итак, агрегироваться мотор у Х2 будет с двумя различными коробками:

1) 6-скоростная механическая КПП;

2) 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Удивленно вскинуть брови заставит информация о том, что новый BMW X2 2016 стал переднеприводным. Хотя здесь не стоит расстраиваться, поклонники полноприводных автомобилей смогут смело заказать такую опцию индивидуально. Ничего пока не известно и о стоимости нового кроссовера, но скорее всего он будет стоить на порядок выше Х5-го.