Новый Citroen C3-XR 2016 (фото и видео)

Поклонники автомобилей, водители, журналисты и общественность долго ожидали, когда же, наконец-то, появятся сведения о новой модели Citroen. Пелена таинственности изредка разрывалась, и в массы просачивалась некоторая информация, касающаяся этой модели. Бюджетный кроссовер C3-XR долгое время был вне досягаемости средств массой информации, но компания-производитель рассеяла туман тайны и обещала представить свой шедевр ближе к концу осени в Китае. В городе Гуанчжоу пройдет крупное автошоу, где нетерпеливые автолюбители смогут лицезреть нашумевший кроссовер Citroen C3-XR. Чтобы не нервировать будущих покупателей, руководство компании объявило, что автомобиль будет возможно приобрести сразу после презентации.

Основное в кроссовере Citroen C3-XR

Спереди кроссовер удивляет мощью и силой, акцентируя внимание на необычном темпераменте всего концепта. Между передними фарами располагается широкая решетка, защищающая радиатор. Сзади же в глаза бросаются 3D фары и выхлопные трубы, которые соединены в одну. Такое дизайнерский ход со сдвоенными трубами подчеркивает элегантность автомобиля. Рейлинги на крыше визуально увеличивают внутреннее пространство кросссовера. Кузов имеет оптимальную длину, обеспечивающую хорошую маневренность.

Производитель отдает безопасности главное место, поэтому в автомобиле есть некоторые нововведения, гарантирующие максимальную защищенность как водителя, так и пассажиров. Например, специальная технология, увеличивающая способность к сцеплению с дорожным покрытием. Такое новшество не только увеличивает безопасность, но и создает дополнительный комфорт: проходимость кроссовера тоже увеличена за счет этого нововведения. В труднопроходимых местах теперь не обязательно задействовать оба моста: передний и задний. Крыша автомобиля – это панорама из стекла, позволяющая свету проникать внутрь салона.

Мощь – это Citroen C3-XR. Сильный двигатель будет безотказно работать на благо вас и вашего автомобиля. Шестиступенчатый автомат: атмосферный двигатель на 1.8 л. и турбированный двигатель на 1.6 л. Два этих «сердца» мощного кроссовера работают на бензине. Что касается выхлопных газов, вредных для атмосферы и озонового слоя, то проектировщики и разработчики сумели добиться экологического решения для этого автомобиля. Помимо того, что расходование бензина уменьшено, так же снижено количество вырабатывания вредных веществ, которые способны ухудшить и без того плачевное состояние окружающей среды.

Сборка и реализация Citroen C3-XR

Одним из основных рынков для компании Citroen стал Китай. На протяжении нескольких лет эта компания создает свои шедевры исключительно для китайцев. Китай уже давно имеет собственные шедевры этой компании. Среди них присутствуют такие, как модели из линейки DS: седан DS 5LS, кроссовер DS 6WR.

Информация, касающаяся продажи Citroen C3-XR в других странах, пока не публикуется и не оглашается. Новый кроссовер будет создаваться двумя предприятиями: Citroen и Dongfeng Motor Group. Эта деятельность будет осуществляться так же на территории Китая.

Презентация в Гуанчжоу: ожидание того стоит

В ноябре пройдет официальное шоу по случаю презентации кроссовера Citroen C3-XR. Список гостей, приглашенных на это мероприятие, пестрит звездами и влиятельными людьми. Журналисты и фотокорреспонденты получат доступ к новинке и смогут подробно и качественно осветить это событие в мировых СМИ.

В обществе часто говорят о том, что Citroen C3-XR – показатель того, что производитель снизил свою планку, а, точнее, что не дотягивает до той, которую сам же установил. Подобного рода информация – всего лишь домыслы и предрассудки. Одна из целей презентации состоит как раз в том, чтобы показать миру этот кроссовер во всей его красе.

Появление негативных отзывов и комментариев можно считать неким маркетинговым ходом. Утомленные ожиданием автолюбители лишь подогрели общественный интерес к новому Citroen C3-XR. Большинство ожидает, что новинка не разочарует автолюбителей и станет для многих заветным желанием.