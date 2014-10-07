Новый Mercedes E-class W213 2016 (фото и видео)

Подготавливая к выпуску какую-либо интересную новинку, производители стараются максимально засекретить ее и от простых автолюбителей, и от своих конкурентов. Но в наше время высоких технологий скрыть что-то практически невозможно, тем более если речь идет об автомобиле. Автоконцерны идут на различные трюки и ухищрения, но ведь настоящих профи не обманешь и даже смена внешнего вида не поставит в тупик ценителя авто. Кстати, маскировка является одним из любимых средств «запутывания следов» производителями.

Фотопапарации смогут отличить даже замаскированный автомобиль

Вот так недавно подобные махинации были разоблачены на испытаниях новых моделей Mercedes, который проводил их на своих полигонах. Скажем, в начале текущего лета проходили тест-драйвы закамуфлированной модели С-класса, хотя на самом деле под маскировкой скрывалась новая модель Е-класса. В июле, немецкий концерн решил повторить трюк с «переодеванием» и в чужом облике перед фотошпионами предстал новый 63 AMG. Но настырность папарацци принесла плоды в начале осени и новая «ешка» попала в объективы фотокамер уже в своем родном обличии.

Старый 6-цилиндровик на новый лад — E-class W213 2016

Так вот, новый Mercedes E-class W213 2016 фото и видео которого, все желающие уже смогли оценить в интернете, будет доступен сразу в 5-ти версиях:

— длиннобазный седан;

— стандартный седан;

— универсал;

— купе;

— кабриолет.

Старт официальных продаж обновленной модели намечен на первый квартал 2016 года. Все почитатели «Мерседеса» помнят 600-ю модель с ее всепоглощающим двигателем, поэтому инженеры концерна используют в W213 тот же 6-цилиндровый двигатель, но уже в конфигурации V.

Мощность, экономия и экологическая безопасность

Линейка новых моторов будет гораздо экономичнее и ко всему прочему, ожидается значительное уменьшение выбросов углекислого газа и мотор будет отвечать самым строгим стандартам EURO. Кроме этого, покупатели смогут выбирать между несколькими модификациями с гибридными двигателями, в паре с электрикой доступен бензиновый или дизельный вариант. Агрегироваться мотор должен с 9-ступенчатой коробкой-автоматом.

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Любителям авто помощнее придется по вкусу спортивная версия новинки: 4-литровый битурбированный дизель, с крутящим моментом в 750Н/м. Что касается изменений в экстерьере и интерьере Mercedes E-class W213, то они также весьма существенные. Транспортное средство получит расширенную колесную базу и станет гораздо просторнее, но наряду с этим, не претерпит существенных изменений его масса, поскольку планируется использование сверхлегких, но в тоже время сверхпрочных сплавов. Улучшаются аэродинамические показатели кузова, сам же внешний вид приближается к спортивным вариантам.

Комфорт на дороге, комфорт внутри салона

Более высокий комфорт при езде обеспечивает усовершенствованная подвеска, что уже должно больше заинтересовать отечественных ценителей немецкого качества, учитывая реалии дорог. Излишним будет говорить о качественных изменениях внутри салона, ведь любая модель Mercedes отличается роскошью и представительностью оббивки, декора и т.п. Если говорить о технической стороне изменений различных систем, то вот об этом пока действительно мало информации. Но ни у кого не вызывает сомнений, что электроника W213 удовлетворит запросы самых изысканных гурманов.

Немножко побаловать своих покупателей и в дорогу, в далекий Китай

Как было сказано выше, официальный старт продаж обновленной «ешки» намечен на март 2016 года и первой модель смогут приобрести жители Германии. Вообще же данная модель разработана с учетом специфики китайского рынка, ведь немецкий авитогигант основной упор при реализации планирует сделать на рынок Поднебесной, который представляет невероятный интерес для любого производства, не обязательно автомобилестроения, учитывая огромную его перспективность. Кстати, о стоимости новинки пока не сообщается, но она должна находиться в ценовом диапазоне своих главных конкурентов.