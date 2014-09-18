Новый Volvo XC60 2015 (фото и видео)

Она мощная, имеет симпатичный «мужской» кузов (это вам не «Жук» и не «Гетз»!), да и пощупать-погладить ее уже можно, ведь производитель запустил эти машинки в продажу. Но раздача «пряников» только началась! И самой главной «плюшкой», делающей новый Вольво ХС60 еще милее суровому мужскому сердцу, можно назвать существеннее понижение цены на это внедорожное сокровище. Да, раньше за него просили 2 миллиона и 129 тысяч «деревянных», а сейчас – 1 789 тысяч. Согласитесь, это неплохая экономия.

Новый Volvo XC60 2015 (фото и видео которого можно оценить ниже) получился отлично продуманным, и главное – словно бы созданным для наших нелегких жизненных… то есть дорожных условий. Так что неудивительно, что почти половина (а конкретнее – 40%) продаж этой машины припадает именно на российский сегмент, как отметил в своем интервью представитель концерна. Интересно, приплюсовали ли они в эту цифру и покупателей из Украины и Казахстана, ведь дороги в этих странах ненамного отличаются от наших (о Белоруссии мы не сказали, там сейчас дорожные условия получше будут)… Но даже если водителей из стран-соседей и учитывать, цифра получается внушительная. И кстати, берут наши в основном полный привод.

Но давайте не будем юлить, а «пройдемся» по самой машинке.

Начинка

1. Движок тут бензиновый, на 2,5 литра. «Лошадность» — 249 сил. До сотни он может разогнаться за 7,1 секунды, а потребляет при этом 9,6 литра на каждые сто километров (смешанный цикл).

2. Коробка передач – 8-ступенчатая, автоматическая.

3. Колеса усилены ABS (антиблокировочной системой торможения, которая помогает нашему паркетнику быть устойчивее на поворотах, а также легче в управлении).

4. И наконец, машина получила полезную систему помощи при старте в гору или спуска с горы (актуально для полного привода).

Ну, а максимальная комплектация Volvo XC60 подразумевает 3-литровый мотор с 304-мя «лошадками». Есть в линейке и дизельные моторы, роботизированные коробки передач, а также разноприводные модели (или с передним, или с полным приводом).

Внешность

Купив базовую модель, вы получите: дневные ходовые огни LED спереди, противотуманный фонарь сзади (с автоотключением). Фары – галогеновые, оснащены механическим корректором.

Задний бампер имеет черную вставку.

Наконец, салон

Сидения готовы покоряться каждому повороту руки своего хозяина. Да, их высота регулируется механически, так же складываются задние подголовники. В задние подлокотники «врезаны» подстаканники, их же можно найти в центральной консоли. Так что, спеша на работу, вы уже не будете рисковать пролить кофе на любимые брюки – напиток будет послушно остывать в строго отведенном для него месте. Передние сидения подогревается. Кофе да эта полезная функция — что еще нужно для комфортного начала езды в 20-градусный мороз?

К базовому оборудованию производитель включил также:

1. Шторки безопасности.

2. Сигнализацию.

3. Подушки безопасности (боковые и передние).

4. Электрорегулировку, а также подогрев зеркал.

5. Климат-контроль.

6. Аудиосистему (с МР3).

7. Русскоязычный бортовой компьютер, что делает управление машиной в разы проще.

Важно то, что большое внимание конструкторы сконцентрировали на вашей безопасности в их детище. Позаботились они и о ваших наследниках, будущих или уже родившихся, разместив на заднем сидении надежное крепление для детского автокресла (ну, или для бустера, если ребенок уже пошел в школу). Если коротко расписать остальные приспособления, то это: система антиопрокидывания, защита от случайного открывания двери из салона (тоже неплохо защищает заигравшихся детей), система помощи при экстренном торможении, система защиты от плетевых травм, такая нелюбимая нашими соотечественниками сигнализация не пристегнутых ремней безопасности, и многое другое.

Машина доступна в 4-х комплектациях. Kinetic с базовой ценой, далее идет Momentum , после нее — Summum , и под конец — R-Design.

Дополнительно можно заказать: салон в коже, спортивные сидения, парковочный радар, вмонтированный сзади, трехспицевый кожаный руль (просто обтянутый этим материалом, или же с «художественными» вставками), а также кнопки аудиосистемы, размещенные на рулевом колесе.