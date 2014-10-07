Новый VW Passat Alltrack 2015 (фото и видео)

Что нам принесет новый год? Ну, это смотря кому! Кому-то новую работу, кому-то старые заботы, кому-то дорогу без гвоздя и жезла. А некоторым автомобилистам – обновленный Пассат. Да-да, концерн таки подтвердил о выпуске «модной» на наших суровых городских асфальтах внедорожной версии машины. Правда, стоить она будет совсем не дешево. В общем, об этом, а также о подробностях «начинки» нового Passat, мы и поговорим в данной статье.

Что снаружи?

Новый VW Passat Alltrack 2015 (фото и видео которого можно оценить на данной странице) был со всей серьезностью представлен публике еще в июне нынешнего года. Представители компании Volkswagen предъявили фотографии новинки, а также техническую информацию.

Внешне эта броская металлическая красотка будет выглядеть так:

1. По типу кузова (как и раньше) она может быть как универсалом, так и седаном. Первый тип порадует молодых родителей, часто вынужденный запихивать в машину коляску либо другой детский транспорт, или же мелких предпринимателей, загружающих свой багажник образчиками реализуемого товара. Ну, а седан более придется по нраву любителям компактных авто.

2. Габариты машинки несколько изменились. В длину она уменьшилась (сейчас мы имеем 4 767 мм, что на 2 мм меньше прошлой модели), в высоту тоже (она стала на целых 14 мм ниже, при ее теперешних 1 456 мм), зато в ширину «выросла» (1 832 мм – что составляет на 12 мм больше старшей «сестрички» данного Пассата).

3. Конструкторы посадили машину на строгую «диету», вследствие которой вес Фольксвагена уменьшился на 85 кг, что очень благоприятно скажется на потреблении горючего.

4. А вот что солидно возросло – это объем багажного отделения Пассата. Да, в багажник седана вы теперь сможете упаковать на 21 литр больше (то есть, теперь он имеет объем 586 литров), а в универсал – на все 47 (при его нынешней 650-литражности).

5. По всему борту машина получит защитный обвес из пластика, спереди и сзади снабженный пластиковыми же накладками.

А что внутри?

В «груди» машины будет биться умеренно мощное «сердце», причем как дизельное, так и бензиновое.

Дизельные варианты движка будут такими:

— 1,6-литровый, с «лошадностью» в 118 сил;

— 2-литровый, дополненный двумя турбонагнетателями. Такой двигатель будет доступен с разным количеством лошадиных сил: самый скромный вариант – с 148-мя, среднесильный – с 187-ю, и самый тяговой – с 236-ю «лошадками».

Бензиновая линейка, как и полагается, будет несколько шире:

— турбомотор TCI, 1,4-литровый, с разными вариантами «конюшен»: на 123 и 148 лошадиных сил;

— двигатель с объемом 1,8 и «лошадностью» в 177 сил;

— наконец, двухлитровый мотор, способный выдать 217 «лошадок».

А, кроме того, в линейке будет также присутствовать даль моде — гибрид. Мощность этой установки ограничится 208-ю лошадиными силами.

Коробка передач будет 6-ступенчатой, механической. Не по душе? Выбирайте второй вариант – 7-ступенчатый робот DSG, усиленный двумя сцеплениями. А любители погонять по полному бездорожью смогут дозаказать 4Motion – систему полного привода. Хотя, впрочем, есть мнение, что в России она, а также система имитации блокировок на осях, будут доступны по умолчанию.

По типу комплектации новые модели станут отличаться одна от другой. Да, скажем, к вашим услугам будут такие «развлечения», как: проекционный дисплей, светодиодная оптика, камера кругового обзора, цифровая приборная панель, система, помогающая предотвратить столкновение, а также следить за рядностью вашей полосы и даже ступенью вашей собственной усталости. В общем, даже если вы проведете за рулем всю ночь, эта мудреная машина уснуть и выехать в соседний ряд (а то и в кювет) вам точно не даст.

Цена вопроса?

Ожидается, что сфотографировать или пощупать машину можно будет на моторшоу в городе Женеве (весна следующего года). Ну, а кто не сможет ради этого слетать в Швейцарию, увидит новое авто в интернете, или позже – в салонах и на улицах.

Пока известна цена на Фольксваген Пассат 2015 года для немецких салонов. Да, седаны будут продаваться начиная с 25 875 евро (если перевести на «деревянные», получим около 1 216 000 рублей). Универсалы же – с 25 950 евро (или 1 211 000 рублей).