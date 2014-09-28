Обновленная Audi Q3 2015 (фото и видео)

Практически любая массовая модель авто из Германии, спустя три … четыре года производства проходит «процедуру омоложения и освежения внешности». Дабы соответствовать новым тенденциям и причудливым поворотам автомобильной моды.

Audi Q3 не стала исключением из этого правила, и у дилеров в 2015 году появится модель, которая прошла фейслифтинг. Однако многое о ней уже известно до официальной премьеры, когда сначала журналисты, а потом и все желающие смогут найти «десять отличий» новинки от предшественницы. Вот о них мы и расскажем.

Двигатель.

Точнее двигатели. Они останутся прежними, причём это касается как бензиновый и дизельных «четвёрок», так и наиболее мощного 2,5 TFSI на пять цилиндров. Но их мощность подрастёт (наиболее существенно у топового для версии RS), а потребление топлива наоборот, снизится. Хотя даже самый маленький мотор, объёмом 1,4 литра, предлагаемый только для переднеприводных машин, выдаёт 150 лошадиных сил мощности и целых 200 Нм крутящего момента. Тогда как более объёмные моторы обеспечивают куда более интересные возможности на дороге и лёгком бездорожье.

КПП.

Коробки передач обновление не затронет, так как в этом просто нет необходимости. Все они, 6-ти ступенчатая механическая или DSG на 6 и 7 передач лишены «детских болезней», а сами сконструированы и построены со значительным запасом прочности.

Привод.

Помимо полного, именуемого в соответствии со стилем компании quattro, Audi Q3 может оснащаться и приводом только на переднюю ось. Однако это доступно только для начальной комплектации, тогда как более «нафаршированные» и как следствие – более дорогие версии, имеют постоянный полный привод.

Подвеска.

Она не менее интересна сочетания мотор-КПП, но при обновлении инженеры оставили её без изменений. А значит уже знакомый МакФерсон с коваными алюминиевыми рычагами впереди и многорычажный задний мост, с разнесенными пружинами и амортизаторами, увеличивающими объём багажного отсека.

Внешние изменения.

Это наиболее видимые и существенные изменения. Но дизайнеры, чтобы не испортить удачный и целостный облик автомобиля, ограничились штрихами, а не прибегли к полной переработке внешнего вида. Но они всё-же есть.

• Иная шестиугольная фальш-радиаторная решётка в стиле более крупных моделей компании;

• Видоизменённые передний и задний бампера, добавляющие спортивности в облике авто;

• Новые противотуманные фары и воздухозаборники;

• Дополнительные цвета окраски кузова;

• Обновлённый дизайн легкосплавных дисков размером 17 и 18 дюймов;

• И конечно переработанная оптика, причём как ксеноновые фары головного света Y-образного дизайна, так и задние узкие «лучи», выполненные по светодиодной технологии.

Этого действительно достаточно, чтобы оценить обновлённой Audi Q3.

Салон.

Никто не будет спорить, что для большинства автопроизводителей дизайн интерьера от Audi является эталонным. Но оказывается, даже безупречное можно ещё улучшить. Так на Q3 будет переработан мультимедийный комплекс MMI, ещё качественней станут используемые материалы, новая электроника, отвечающая за привод в том числе и задней двери, и сервоприводы всего, что только можно автоматизировать. И хотя такое улучшение несомненно скажется на итоговой цене автомобиля, это станет действительно шагом вперёд, выводящим компактный кроссовер на новый, недосягаемый для конкурентов уровень.

Безопасность.

При обновлении Audi Q3 эту сторону автомобиля было решено не затрагивать, так как во-первых, это достаточно дорого, долго и сложно, а во-вторых автомобиль и так очень неплохо оснащён. Судите сами:

• Фронтальные подушки безопасности с двухступенчатой системой открывания в зависимости от силы столкновения;

• Боковые подушки безопасности;

• Защитные шторки;

• Система ISOFIX;

• Преднатяжители ремней безопасности;

• Силовая структура автомобиля со сминаемыми зонами.

А результаты теста ADAC, на котором Audi Q3 получила все оценки выше среднего, только подтверждают это.

И последнее. Можно не сомневаться, что обновленная Audi Q3 2015 года, фото и видео изображения которой уже доступны до официальной премьеры, будет неплохо продаваться и у нас в стране. Хотя ещё не известны розничные цены, варианты базового оснащения и список доступных дополнительных опций, она найдёт своих состоятельных (помним про премиальную направленность бренда) покупателей.