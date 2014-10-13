Обновленная Toyota Prius 2015 (фото и видео)

Если раньше при покупке автомобиля оценивались в первую очередь его технические характеристики (мощность, скорость) и внешний вид, то сейчас постепенно, на первый план выходит экономичность двигателя и его экологическая безопасность. Жесткие мировые экологические стандарты и нормы, привели к тому, что производители вынуждены изыскивать различные резервы для разработки моторов, работающих на альтернативном топливе. Доля таких транспортных средств в общем выпуске продукции пока невелика, но ежегодно увеличивается.

Машина на батарейках совсем не игрушечная

Особой популярностью пользуются так называемые гибридные автомобили. Данные транспортные средства абсолютно ничем не отличаются от привычных, но значительно безопаснее для окружающей среды. В принципе, для работы мотора используется классическое топливо (бензин или дизельное топливо), но авто также может работать и от электричества, благодаря установленной батарее, которая легко заряжается от сети. При этом практически не страдают технические характеристики автомобиля.

Prius — синоним гибридного авто

В ассортименте ведущих автопроизводителей мира обязательно наличествует модель, а иногда и не одна, которая полностью или частично работает от электрического генератора. Естественно, не является исключением и ведущий японский концерн «Toyota», предлагающий покупателям свою гибридную модель Prius. Совсем недавно автопроизводитель презентовал обновленную версию своего детища, которая появится на автомобильных дорогах мира уже в следующем году.

Обновленную Toyota Prius можно будет заметить издалека

Поскольку официальный релиз модели состоялся, обновленная Toyota Prius 2015 (фото и видео), которой уже вовсю красуются в интернете — не представляет уже никакой загадки. Так вот, модель будет доступна в двух цветах, причем довольно нестандартных — желтый и жемчужный. Кроме этого, в глаза сразу будут бросаться новые колесные диски диаметром 17 дюймов, которые подчеркиваются уникальной темной металлической отделкой. Кстати, наибольшая доля реализации Prius приходится на американский рынок, обновленная версия также нацелена на Западное полушарие.

Обманчивая внешняя компактность

Разработчики внесли изменения во все аспекты автомобиля, где-то они более ярковыраженные, где-то носят точечный характер. Хотя с виду авто и компактное (длина 4,5 м), внутри с пространством полный порядок:

— объем салона — 2653 л;

— объем багажника — 600 л.

Инженеры удлинили колесную базу до 2,7 м, так что авто более плавно ведет себя на трассе. Благодаря использованию легких сплавов (не в ущерб прочности), снизилась общая масса транспортного средства, 1,38 тонны позволяет быть довольно проворным на дороге.

Все для комфорта водителя и пассажиров

Как уже было отмечено выше, пассажиры будут чувствовать себя комфортно в обновленной Prius, в частности увеличено пространство для пассажиров задних сидений. Большая приборная панель не позволит водителю упустить никакую важную деталь. С помощью многофункционального дисплея легко контролируется расход топлива, режим вождения, заряд аккумулятора и другие показатели. На руле располагаются сенсорные датчики, призванные уменьшать движение глаз водителя и концентрации его на дороге. Приборная панель отображает воздействие нажатий на элементы руля.

Прекрасная мощность при невысоком расходе

Ну и конечно же, особый интерес представляют технические характеристики японской новинки. Итак, на Toyota Prius установлен комбинированный 4-цилиндровый двигатель, объемом 1,8 л, для работы используется технология Hybrid Synergy Drive. Разгоняется авто до 100 км/ч за 10 сек, а на 100 км пути расходует всего 4,7 л топлива (смешанный режим). Мощность бензинового мотора составляет 134 л.с., агрегируется он с бесступенчатой коробкой передач.

30 тыс.долл. за новую Toyota Prius

Уже известна и стоимость обновленного гибрида, американцы должны будут раскошелиться на 30 тыс.долл. за базовую комплектацию. Цены для других рынков сбыта, как в принципе и сами рынки, пока неизвестны.